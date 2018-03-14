Владыка Феофан: Я голосовать пойду

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Глава Татарстанской митрополии Русской православной церкви – митрополит Казанский и Татарстанский Феофан заявил, что 18 марта обязательно пойдет на избирательный участок и проголосует на выборах Президента России. И поступить так же он призывает всех, кому небезразлично то, как и чем будет жить страна дальше.

«Мы же ведь делегируем наше право управлять нами и то, как будем жить в ближайшие шесть лет. От нас зависит как раз очень многое: какими будут эти выборы. Не пойдем – на кого пенять потом, если что-то не так?» – подчеркнул владыка в разговоре с журналистами.

Выборы были всегда, отметил митрополит: «Даже во времена Иисуса Христа, когда Иуда отпал, то для восполнения 12 апостолов состоялись выборы. Мы выбираем также патриарха, и, насколько я знаю, в исламе выбирают муфтиев. Выборы – это наша судьба. И речь даже не о долге. Вопрос в том, как мы будем жить. И это "как" зависит от нас с вами».

Татарстан – успешный российский регион, где веками дружно вместе живут представители более ста народов. И то, насколько эти народы едины, насколько готовы к новым победам и свершениям, и показывают такие моменты, как выбор будущего курса страны, добавил правящий архиерей.

«Мне задают вопрос: "За кого бы вы проголосовали?" Я не буду называть никаких конкретных имен, но я выскажу свою позицию: я голосовать пойду. За кого? За Россию! За какую Россию? За крепкую и сильную Россию, которую бы уважали и с которой бы считались», – сказал владыка.

Он сравнил будущее государства с путешествием через бурный океан. Готовиться к тому, насколько эта дорога будет безопасной, нужно на берегу. «Выбирая корабль, мы обращаем внимание на того, кто будет стоять у штурвала. Я так скажу. Я не буду сейчас говорить о конкретных личностях. Кто как хочет, тот так пусть и понимает. Но это мой выбор», – подчеркнул митрополит.

Рассказал владыка Феофан и о работах по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери: «Я специально отслеживаю – где ведется строительство соборов так, как у нас. Так, да не так. Начинают, да долго тянут. Посмотрю на качество – нет такого качества, как у нас. И это вновь и вновь свидетельствует о том, что в Татарстане все умеют делать».

Митрополит Казанский и Татарстанский выразил благодарность за помощь и поддержку не только Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву и фонду «Возрождение», но и всем, кто работает над строительством храма.

«Вы посмотрите, когда мы приходим на стройплощадку, гости какие-нибудь высокопоставленные бывают, я говорю: смотрите, а у нас ведь работают все. Мы не разбираем, мусульманин или православный, мы строим дом Божий вместе. Это очень важно», – подчеркнул владыка Феофан.

Сейчас ведутся работы по украшению собора. Готовятся иконостасы и убранство, большая работа предстоит по приведению в порядок прилегающей к храму территории.

«Собор вновь станет одной из важных визитных карточек Татарстана. И поверьте – все флаги в гости будут к нам через собор, чего всем нам и желаю», – отметил митрополит. Он выразил надежду на то, что уже в этом году все работы по внутреннему убранству будут завершены. Тогда можно будет подумать и о назначении даты освящения храма.