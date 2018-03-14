Бизнесмены США обеспокоены ограничениями во время ЧМ-2018

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В американскую Торговую палату в России (AmCham) обращаются компании, которые обеспокоены тем, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года их производство и логистика сильно усложнятся или станут совершенно невозможны. Об этом заявил президент палаты Алексис Родзянко, пишет РБК.

Представители нефтяных компании опасаются, что трубопровод придется остановить, а представители химических компаний обеспокоены возможной остановкой химического производства, отметил Родзянко.

Ограничения будут, заявил заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе. Они затронут не столько конкретные производства, сколько логистику и транспортировку. Поэтому компаниям нужно сформулировать вопросы в отношении «конкретной производственной площадки или конкретного маршрута доставки», сообщил он.