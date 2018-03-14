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Экономика и финансы

Бизнесмены США обеспокоены ограничениями во время ЧМ-2018

14 марта 2018, 12:28

Производство и логистика сильно усложнятся или станут совершенно невозможны, считает американский бизнес.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В американскую Торговую палату в России (AmCham) обращаются компании, которые обеспокоены тем, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года их производство и логистика сильно усложнятся или станут совершенно невозможны. Об этом заявил президент палаты Алексис Родзянко, пишет РБК.

Представители нефтяных компании опасаются, что трубопровод придется остановить, а представители химических компаний обеспокоены возможной остановкой химического производства, отметил Родзянко.

Ограничения будут, заявил заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе. Они затронут не столько конкретные производства, сколько логистику и транспортировку. Поэтому компаниям нужно сформулировать вопросы в отношении «конкретной производственной площадки или конкретного маршрута доставки», сообщил он.


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