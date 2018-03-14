На каждого безработного в РТ приходится три вакансии

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). На каждого официально зарегистрированного в Татарстане безработного приходится три свободные вакансии, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

На сегодня в Татарстане насчитывается 13 277 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан, что на 21 человека больше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составляет 0,65 процента от численности работоспособного населения. Работодатели заявили в органы службы занятости населения сведения о наличии 37 450 вакансий. Только за последнюю неделю они предложили 2 348 вакантных рабочих мест.

За отчетную неделю в органах службы занятости в качестве безработных зарегистрировалось 508 татарстанцев, при этом 454 из них ранее имели работу. В связи с ликвидацией организации либо с сокращением штатов признаны безработными 40 человек.