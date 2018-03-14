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«Ак Барс» выпустил мультфильм с Дудем, Ждуном и версус-батлом

14 марта 2018, 12:21

Перед полуфиналом Восточной конференции КХЛ казанцы опубликовали ролик, в котором использовали главные интернет-мемы последних месяцев.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккейный «Ак Барс» креативно подошел к полуфиналу Восточной конференции КХЛ: за два дня до старта второго раунда плей-офф в аккаунтах клуба в социальных сетях появилось забавное видео.

Казанцы опубликовали небольшой мультфильм, в котором использовали главные интернет-мемы последних месяцев, а также наиболее известных интернет-персонажей. Так, в видеоролик попали журналист Юрий Дудь, турецкий повар Нусрет Гекче и многие другие.

В четвертьфинальной серии Восточной конференции казанский «Ак Барс» обыграл «Амур» со счетом 4:1. В следующем раунде подопечные Билялетдинова сыграют либо с омским «Авангардом», либо с «Металлургом» из Магнитогорска.
 

 


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