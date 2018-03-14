В Казани число безработных за неделю сократилось на 39 человек

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). На сегодняшний день в столице Татарстана насчитывается 4 033 официально зарегистрированных безработных, что на 39 человек меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«За прошедшую неделю уменьшилось количество безработных в Нижнекамске и Набережных Челнах. Согласно данным на 13 марта, на учете в центрах занятости населения этих моногородов числится 1 261 и 1 185 безработных соответственно», — сказано в сообщении.

В Зеленодольске, Камских Полянах, Чистополе и Менделеевске на этой неделе наблюдается незначительное увеличение числа безработных граждан.