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В Казани число безработных за неделю сократилось на 39 человек

14 марта 2018, 22:46

В четырех городах Татарстана наблюдается незначительное увеличение числа безработных граждан.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). На сегодняшний день в столице Татарстана насчитывается 4 033 официально зарегистрированных безработных, что на 39 человек меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«За прошедшую неделю уменьшилось количество безработных в Нижнекамске и Набережных Челнах. Согласно данным на 13 марта, на учете в центрах занятости населения этих моногородов числится 1 261 и 1 185 безработных соответственно», — сказано в сообщении.

В Зеленодольске, Камских Полянах, Чистополе и Менделеевске на этой неделе наблюдается незначительное увеличение числа безработных граждан.


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