После гибели мужчин от отравления угарным газом в Альметьевске возбуждено уголовное дело

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Альметьевская прокуратура завершила проверку по факту смерти отца и сына от отравления угарным газом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 4 марта в одной из квартир многоэтажки по проспекту Строителей были обнаружены тела мужчин, а также лишившаяся сознания женщина. Пострадавшую госпитализировали.

В процессе проверки удалось установить, что причиной инцидента стала неисправность дымохода и вентиляции. С 2016 года их техобслуживанием, ремонтом и диагностикой никто не занимался.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».