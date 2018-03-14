Все новости Татарстан Россия

Происшествия

После гибели мужчин от отравления угарным газом в Альметьевске возбуждено уголовное дело

14 марта 2018, 11:47

Причиной трагедии стала неисправность дымохода и вентиляционных каналов.
В Альметьевске отравились газом двое детей
В Альметьевске проходит выставка-продажа работ людей с ограниченными возможностями
Ренат Акчурин: "Становление кардиохирургии в Альметьевске состоялось"
В Альметьевске открывается мечеть
В Альметьевске состоялось выездное заседание Антинаркотической комиссии РТ

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Альметьевская прокуратура завершила проверку по факту смерти отца и сына от отравления угарным газом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 4 марта в одной из квартир многоэтажки по проспекту Строителей были обнаружены тела мужчин, а также лишившаяся сознания женщина. Пострадавшую госпитализировали.

В процессе проверки удалось установить, что причиной инцидента стала неисправность дымохода и вентиляции. С 2016 года их техобслуживанием, ремонтом и диагностикой никто не занимался.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

 

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter