Ирек Зиннуров: Всегда приятно общаться с детьми и получать от них энергию

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной Думы ФС РФ Ирек Зиннуров после «VIP-зарядки» в 116-м лицее Казани отметил, что ему всегда приятно встречаться с детьми и получать от них позитивную энергию.

«Самое главное – то, что состоялось общение с детьми под названием "VIP-зарядка". Наверное, я получил от этой встречи даже большее удовольствие, чем ребята. К детям всегда приятно приходить, общаться с ними и получать от них энергию. Стараемся личным примером популяризировать здоровый образ жизни, чтобы дети чаще отрывались от своих компьютеров, больше общались. От детей я получил эмоции, который помогут мне на протяжении всего рабочего дня», – подчеркнул Зиннуров.