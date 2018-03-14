Роман Шайхутдинов: электронная среда доверия позволит проводить онлайн-выборы

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Электронная среда доверия — информационная система, которая позволит использовать биометрические данные человека в качестве электронной цифровой подписи, разрабатывается в настоящее время на федеральном уровне. Об этом сообщил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов сегодня на встрече с сотрудниками компаний Иннополиса.

С внедрением этой системы возможность онлайн-голосования на выборах на портале госуслуг станет реальной.

На встрече обсуждались также перспективы развития инфраструктуры города высоких технологий.

Как сообщает пресс-служба Минсвязи РТ, Роман Шайхутдинов рассказал про работу, проводимую в республике в рамках развития цифровой экономики. Сегодня определены 10 ключевых направлений цифровой трансформации региона. Специальной рабочей группой, в состав которой входит Министерство информатизации и связи РТ, ведется отбор наиболее перспективных предложений и проектов.

«В региональной программе Иннополису отведено особое место. Он выступает в данном случае как центр развития ИТ-индустрии, центр подготовки высококвалифицированных кадров и площадка для отработки новейших технологий, таких как, например, „умный город“», — сказал министр.