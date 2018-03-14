Эрнст станет продюсером новой экранизации «Мастера и Маргариты»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Российский фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Марс Медиа».

Продюсерами ленты выступят Константин Эрнст («Первый канал»), Игорь Толстунов («Профит»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Рубен Дишдишян («Марс Медиа»).

Режиссер и автор сценария – Николай Лебедев, бюджет картины составит 800 млн рублей. Фильм будет снят по одноименному роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Константин Эрнст отметил, что надеется создать «сильную картину». Рубен Дишдишян в свою очередь заявил, что идея снять полнометражный фильм появилась 15 лет назад, но тогда не хватило смелости и «мускулов». Сейчас, когда индустрия и технологии стремительно развиваются, создатели приблизились к воплощению идеи.

«Мастер и Маргарита» был экранизирован пять раз. Впервые фильм Анджея Вайды по мотивам романа вышел в 1971 году. Спустя год вышла кинолента Александра Петровича. В 1989-м режиссер Мацей Войтышко снял четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за конфликта постановщика и продюсеров фильм вышел только спустя 17 лет. Режиссер Владимир Бортко представил свое видение романа в 2005-м.