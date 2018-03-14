Марта Зайнуллина: На этой Паралимпиаде есть «серебро» и «бронза», напрашивается «золото»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Призер Паралимпийских игр в Пхечхане Марта Зайнуллина назвала «бронзу» в лыжном спринте среди сидячих спортсменок «хорошим результатом», но подчеркнула, что «есть куда двигаться». Об этом сообщает «Р-Спорт».

Бронзовая награда спринтерской гонки стала для спортсменки из Татарстана уже второй на нынешней Паралимпиаде: ранее Зайнуллина завоевала серебряную медаль.

Лыжница отметила, что на финал спринта немного не хватило сил: «Квалификацию обычно бежишь в полную силу, в полуфинале, если видишь, что точно попадешь в тройку, можно приберечь силы на финал. Думала, что я их приберегла, но все-таки не хватило».

«"Бронзу", конечно, можно назвать хорошим результатом, но есть куда двигаться. Да, у меня здесь уже были "серебро" и "бронза", "золото" напрашивается, конечно (смеется). Но будем стараться, еще две гонки впереди! На биатлон делаю больше ставку. В гладкой гонке можно побороться, но будет тяжеловато», – подчеркнула Зайнуллина.