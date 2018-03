Майли Сайрус по решению суда может отдать 300 млн долларов за плагиат

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). На американскую поп-звезду Майли Сайрус подал в суд ямайский певец Майкл Мэй, потребовав компенсацию в 300 млн долларов за плагиат его песни, сообщает ТАСС.

Майкл Мэй (псевдоним Flourgon) является автором и композитором музыки в стиле дансхолл. Он пояснил, что композиция Сайрус We Can't Stop с ее альбома 2013 года Bangerz является копией его песни под названием We Run Things, которую он записал 30 лет назад. По словам Мэя, композиция певицы наполовину состоит из придуманных им идей.

В иске уточняется, что Майли Сайрус обязана успехом своей песни, которая в августе 2013-го достигла второго места в чарте Billboard в США, «уникальному, изобретательному и оригинальному контенту», сочиненному ямайцем в 1988 году.

Майкл Мэй также просит суд наложить запрет на дальнейшее распространение, продажу и исполнение сингла We Can't Stop.

Сторона ответчика не комментирует ситуацию.