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В Нижнекамске запустили Центр инновационного творчества Craft IT

14 марта 2018, 11:50

В Нижнекамске запустили Центр инновационного творчества Craft IT Craft IT является 19-м по счету инновационным центром для молодежи в Татарстане.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялось торжественное открытие Центра молодежного инновационного творчества Craft IT. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Центр посетили министр экономики РТ Фарид Абдулганиев и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

ЦМИТ Craft IT, оснащенный современным универсальным оборудованием, является уже 19-м по счету подобным центром в республике. Он создан на базе лицея-интерната № 24.

Основные профили центра – робототехника, промышленный дизайн, информационные технологии, блогерство/журналистика, профориентация и иностранные языки. Здесь дети смогут обучаться 3D-моделированию и инженерным специальностям. А в многофункциональном зале будут проводить самые разные мероприятия. В частности, предполагается организовать обучение школьников и студентов английскому, китайскому и турецкому языкам, отмечает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Центры молодежного инновационного творчества призваны стимулировать интерес молодого поколения к высокотехнологичным решениям в сфере инновационного развития науки и техники. Они должны способствовать выявлению талантливой молодежи, которая в будущем сформируют базу инженерно-технических кадров.


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