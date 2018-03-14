В Нижнекамске запустили Центр инновационного творчества Craft IT

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялось торжественное открытие Центра молодежного инновационного творчества Craft IT. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Центр посетили министр экономики РТ Фарид Абдулганиев и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

ЦМИТ Craft IT, оснащенный современным универсальным оборудованием, является уже 19-м по счету подобным центром в республике. Он создан на базе лицея-интерната № 24.

Основные профили центра – робототехника, промышленный дизайн, информационные технологии, блогерство/журналистика, профориентация и иностранные языки. Здесь дети смогут обучаться 3D-моделированию и инженерным специальностям. А в многофункциональном зале будут проводить самые разные мероприятия. В частности, предполагается организовать обучение школьников и студентов английскому, китайскому и турецкому языкам, отмечает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Центры молодежного инновационного творчества призваны стимулировать интерес молодого поколения к высокотехнологичным решениям в сфере инновационного развития науки и техники. Они должны способствовать выявлению талантливой молодежи, которая в будущем сформируют базу инженерно-технических кадров.