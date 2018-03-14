(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Умственно отсталый казанец надругался в подъезде над 9-летним школьником, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По информации следствия, 3 января мужчина подкараулил возвращавшегося домой ребенка в одном из домов на территории Московского района.
Судебно-психиатрическая экспертиза зафиксировала у 35-летнего казанца умственную отсталость со значительными нарушениями поведения, требующими принудительного лечения.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Дело направлено в суд для применения в отношении казанца принудительных мер медицинского характера.