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Происшествия

Умственно отсталый казанец надругался в подъезде над 9-летним школьником

14 марта 2018, 10:55

Инцидент произошел в одном из домов на территории Московского района.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Умственно отсталый казанец надругался в подъезде над 9-летним школьником, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По информации следствия, 3 января мужчина подкараулил возвращавшегося домой ребенка в одном из домов на территории Московского района.

Судебно-психиатрическая экспертиза зафиксировала у 35-летнего казанца умственную отсталость со значительными нарушениями поведения, требующими принудительного лечения. 

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Дело направлено в суд для применения в отношении казанца принудительных мер медицинского характера.


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