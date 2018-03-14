Прокуратура Челнов встала на защиту оштрафованных предпринимателей

(Набережные Челны, 14 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов посчитала необоснованными решения Административной комиссии исполкома города о назначении предпринимателям наказания в виде штрафов. Об этом сообщает надзорный орган Автограда.

Восемь субъектов предпринимательства по решению Административной комиссии исполкома города были подвергнуты штрафным санкциям из-за нарушений правил благоустройства. Прокуратура посчитала решения необоснованными, поскольку они принимались без учета особых условий, предусмотренных законом для субъектов малого и среднего бизнеса.

Так, законодательство разрешает использовать в качестве наказания предупреждение в тех случаях, если предприниматель впервые нарушил правила и при этом не был нанесен серьезный ущерб окружающей среде и обществу.

В решениях, на которые обратила внимание прокуратура, отсутствуют сведения о том, впервые были допущены нарушения или нет. В связи с этим надзорный орган посчитал, что основания для того, чтобы штрафовать предпринимателей, не было, и опротестовал постановления в суде.