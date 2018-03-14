Верховный суд РТ отбирает присяжных по делу о жестоком убийстве 15-летней давности

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Верховный суд РТ сегодня проводит отбор присяжных заседателей по делу об убийстве 15-летней давности одного из членов ОПГ «Грязь».

По версии следствия, в июле 2003 года внутри группировки произошел конфликт, после которого мужчины решили отомстить одному из членов группировки. В ночь на 12 июля, вооружившись металлическими прутьями и травматическим пистолетом «Оса», они жестоко избили товарища по ОПГ и шесть раз выстрелили в него из травматического пистолета. Мужчина скончался на месте.

Тело погибшего злоумышленники перевезли на машине и сбросили в лесопосадке возле ж/д станции «Лагерная» в Кировском районе Казани.

Свою вину подозреваемые не признали.