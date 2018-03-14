В Москве состоятся посвященные писателю Гаязу Исхаки юбилейные мероприятия

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Москве 15 — 16 марта состоятся юбилейные мероприятия, посвященные 140-летию писателя, политика, идеолога Гаяза Исхаки, организованные «Штабом» татар Москвы, сообщает пресс-служба «Штаба».

По приглашению «Штаба» в юбилейных мероприятиях примет участие ученый, профессор Казанского федерального университета Хатип Миннегулов.

15 марта в школе 1186 им. М. Джалиля пройдет вечер, посвященный Гаязу Исхаки с участием казанского ученого. Для мероприятия готовится специальный видеоролик о жизни и деятельности писателя. Кроме того, 15 марта в «Штабе» пройдет круглый стол на тему «Как остановить исчезновение нации?», где Хатип Миннегулов расскажет о путях сохранения татарской идентичности.

В рамках юбилейных мероприятий ученый 16 марта встретится с молодежным татарским активом Москвы.

Писатель Гаяз Исхаки известен тем, что в 1903 году написал свое нашумевшее произведение «Исчезновение через 200 лет».