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Росздравнадзор оштрафовал за нарушения директора сети аптек в Татарстане

14 марта 2018, 11:18

Во всех аптечных пунктах сети не хватало фармацевтов.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Татарстане по решению мирового суда оштрафован директор ООО «Шифа», сообщает пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по РТ.

Надзорное ведомство провело внеплановую проверку после обращения одного из жителей республики. Оказалось, что в каждом аптечном пункте сети работает только один специалист со средним фармацевтическим образованием. Кроме того, в штатном расписании отсутствует должность заведующих аптечными пунктами.

Нехватка фармацевтов в аптеках – это грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности и административное правонарушение.

Директор сети аптек оштрафован на 2 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены.


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