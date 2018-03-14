Росздравнадзор оштрафовал за нарушения директора сети аптек в Татарстане

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Татарстане по решению мирового суда оштрафован директор ООО «Шифа», сообщает пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по РТ.

Надзорное ведомство провело внеплановую проверку после обращения одного из жителей республики. Оказалось, что в каждом аптечном пункте сети работает только один специалист со средним фармацевтическим образованием. Кроме того, в штатном расписании отсутствует должность заведующих аптечными пунктами.

Нехватка фармацевтов в аптеках – это грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности и административное правонарушение.

Директор сети аптек оштрафован на 2 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены.