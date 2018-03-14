На Казанском вертолетном заводе заработал новый цех гальванического производства

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). На Казанском вертолетном заводе сегодня открылся новый цех гальванического производства. В запуске цеха приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Благодаря поддержке Правительства РФ, корпорации "Ростех" и холдинга "Вертолеты России" реализован проект по глубокой модернизации Казанского вертолетного завода», – заметил Рустам Минниханов.

«Самое главное, чтобы у нас были заказы. Казанский вертолетный завод способен решать любые задачи, сегодня это современнейшее производство. Нам очень важно, чтобы это производство было загружено. Здесь прекрасный коллектив, отличные люди. Мы вас поздравляем со знаковым событием в истории вашего предприятия. Я как член совета директоров "Вертолетов России" и дальше буду защищать ваши интересы», – подчеркнул Президент РТ.

Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский поблагодарил руководство Татарстана за поддержку и возможность в сжатые сроки построить новое производство. «С помощью нового производства нам удастся сократить брак, повысить надежность», – пояснил он.

Модернизация производства даст заводу возможность повысить производительность труда на 15 процентов. Объем инвестиций в проект составил 2 млрд рублей, из которых 70 процентов – это собственные средства, а 30 процентов получены из федерального бюджета.

Размещенная в новом корпусе станция очистки сточных вод с современным насосным оборудованием повысит экологичность производства и позволит сэкономить около 2,3 млн рублей в год.

Новая технология позволит возвращать 87 процентов сточных вод в технологический процесс и сэкономить до 40 процентов энергоресурсов. Объем выбросов в городскую канализацию планируется уменьшить на 91 процент.

Открытый сегодня цех предназначен для нанесения покрытий на гальванохимические и лакокрасочные детали, а также для клеесварки панелей.

Запуск гальванического корпуса площадью более 12 тыс. кв. м позволит объединить участки нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий, ликвидировать очистные сооружения старого типа и уменьшить производственные площади.

Раньше участки нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий находились в разных корпусах. Строительство нового корпуса позволило сократить производственную площадь на 27 процентов.