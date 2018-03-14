Директор филармонии имени Тукая: Менеджеры должны окунуться в океан музыкального искусства

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин уверен, что менеджеры и продюсеры с первых курсов должны погружаться в океан музыкального искусства. Свое мнение он высказал на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, науке, культуре и национальным вопросам, где обсудили развитие музыкального искусства в республике.

«Только после того, как они (менеджеры и продюсеры – прим. Т-и) будут ходить на наши концерты, окунутся в этот мир, мы будем получать тех людей, которые нам нужны, а учить по кругу – это утопия», – подчеркнул Нуруллин.

Исходя из своей практики, он сообщил, что после получения диплома к нему обращаются выпускники и выражают желание работать в филармонии. «Выпускник говорит, что очень любит филармонию и хочет работать здесь. Это только слова. Я этого человека впервые вижу, не замечал его ни разу на наших концертах. Да, он говорит, что посетил концерт Элвина Грея, и думает, что это вершина культуры. С этим человеком я должен дальше работать?» – не удержался руководитель филармонии от риторического вопроса.

В связи с этим Нуруллин предложил депутатам и собравшимся в Госсовете РТ деятелям культуры больше взаимодействовать и воспитывать высокопрофессиональные кадры для работы в области музыкального искусства с первого курса обучения.