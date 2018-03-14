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Появились фото с места пожара в лениногорской квартире

14 марта 2018, 11:33 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фото с места пожара в лениногорской квартире В результате инцидента пострадавший хозяин квартиры был госпитализирован с отравлением угарным газом.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в лениногорской квартире, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожар вспыхнул в одной из квартир дома по улице Менделеева.

Пожарные эвакуировали соседей, а также спасли хозяина горящего помещения. Мужчину доставили в больницу с отравлением угарным газом.

В результате пожара выгорел сервант и вещи на площади два квадратных метра. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

На месте работали сотрудники ПСЧ №11 и ПСЧ №66.


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