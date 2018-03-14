Появились фото с места пожара в лениногорской квартире

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в лениногорской квартире, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожар вспыхнул в одной из квартир дома по улице Менделеева.
Пожарные эвакуировали соседей, а также спасли хозяина горящего помещения. Мужчину доставили в больницу с отравлением угарным газом.
В результате пожара выгорел сервант и вещи на площади два квадратных метра. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
На месте работали сотрудники ПСЧ №11 и ПСЧ №66.