Камское Устье попало в топ рейтинга популярных для летнего отдыха малых городов РФ

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Камское Устье вошло в топ-5 малых городов России, популярных для летнего отдыха в 2018 году. Рейтинг был составлен по результатам раннего бронирования жилья. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В рейтинг вошли города и поселки с населением менее 15 тыс. человек, в которых бронировали отдых на пять ночей и более. Для этого были изучены данные по броням в отелях, квартирах и домах для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Рейтинг возглавил город Олонец в Карелии. В топ также вошли Мышкин в Ярославской области, Кашин в Тверской области и Умба в Мурманской области.