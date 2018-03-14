Продюсер Рифат Фаттахов госструктурам: «Дайте нам спокойно работать»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Самая большая помощь и поддержка со стороны госструктур продюсерскому сообществу – это предоставление продюсерам возможности спокойно работать. Об этом заявил директор Фонда имени Рашида Вагапова Рифат Фаттахов на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, науке, культуре и национальным вопросам, где обсуждалось развитие музыкального искусства в республике.

Первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова проинформировала, что Концепция развития музыкального искусства в Татарстане предполагает учет актуальных тенденций мирового музыкального искусства (западной и восточной традиций), современных научных изысканий в области аутентичной музыки и традиционного инструментария татар, состояния современного музыкального образования на всех ступенях образовательного кластера и системы художественного воспитания, возможностей государственно-частного партнерства, развития института продюсирования и критической мысли, достижений профессионального татарского музыкального искусства и состояния современной композиторской школы Татарстана.

«Прозвучала мысль о необходимости партнерских отношений с продюсерами. Я полностью это поддерживаю. Продюсирование только набирает силу. Когда говорим о партнерстве, должны учитывать, что основа партнерства – это взаимоуважение. Поэтому самая большая помощь, сама большая поддержка продюсерскому сообществу со стороны госструктур – дайте нам, пожалуйста, спокойно работать. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду», – сказал Рифат Фаттахов, обращаясь к собравшимся.

Первый замминистра культуры РТ прокомментировала эту реплику. Она подчеркнула, что Вагаповский фестиваль ежегодно проводится на бюджетные деньги. На проведение фестиваля в этом году заложено 13 млн 650 тыс. рублей.

«Все проекты, которые реализуются на бюджетные деньги, должны проходить по определенному порядку и все-таки контролироваться. И это не институт продюсирования. Это проведение различных проектов», – отметила Камалова.

По ее словам, институт продюсирования связан с частными деньгами. И эти две вещи, фестивали и институт продюсирования, нужно правильно разделять. «В творческую часть мы никогда не вмешиваемся. Рифат Фаттахов полностью формируют политику Вагаповского фестиваля сам», – добавила она и сообщила, что обязательно лично обсудит этот вопрос с Фаттаховым, который к моменту выступления Камаловой уже покинул заседание комитета.