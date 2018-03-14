Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Челнах в ДТП с автобусом пострадали две женщины и 11-летний школьник

14 марта 2018, 09:59 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Челнах в ДТП с автобусом пострадали две женщины и 11-летний школьник На проспекте Мусы Джалиля столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.
Отцепляя буксировочный трос, молодой челнинец получил серьезные травмы
В Челнах водитель лишился пальца в ДТП
В Челнах 9-летняя девочка попала под колеса иномарки
Фото: При лобовом столкновении авто в Челнах серьезно пострадали водители
В Челнах под колесами автомобиля погиб пешеход

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Три человека пострадали после столкновения автобуса и легковушки в Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне утром на проспекте Мусы Джалиля напротив дома №78 иномарка «Шевроле» столкнулась с пассажирским автобусом.

Сотрудники ПСЧ №55 провели осмотр места аварии, а также отключили аккумуляторы поврежденных транспортных средств.

В результате ДТП 41-летняя женщина-водитель «Шевроле» получила сотрясение мозга, однако от госпитализации отказалась. Ее 11-летний сын был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Также с травмой черепа и сотрясением мозга госпитализировали 40-летнюю пассажирку автобуса.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter