В Японии обнаружили крупнейший за историю страны денежный клад

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Японии при раскопках времен средневековой Эпохи воюющих провинций (Сэнгоку) в городе Хасуда обнаружили крупнейший за всю историю страны денежный клад. Об этом сообщает РИА Новости.

Находка стала экспонатом хранилища культурных ценностей города Кумагая. Она является крупнейшей в том числе и по количеству обнаруженных монет, отмечается в сообщении музея.

Кувшин высотой 70 см, в котором лежали 260 тыс. медных монет, почти не пострадал с того момента, как был спрятан. Владелец имущества надеялся сохранить его в беспокойные времена, схоронив в земле.