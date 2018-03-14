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Происшествия

В Афганистане из-за взрыва погибли шесть полицейских

14 марта 2018, 09:47

Взрывное устройство детонировало в провинции Гильменд.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В провинции Гильменд шесть полицейских погибли в результате взрыва, сообщает «RT на русском».

По данным агентства, взрывное устройство находилось либо в автомобиле, либо его заложили возле дороги.


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