В Афганистане из-за взрыва погибли шесть полицейских

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В провинции Гильменд шесть полицейских погибли в результате взрыва, сообщает «RT на русском».
По данным агентства, взрывное устройство находилось либо в автомобиле, либо его заложили возле дороги.
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14 марта 2018, 09:47
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В провинции Гильменд шесть полицейских погибли в результате взрыва, сообщает «RT на русском».
По данным агентства, взрывное устройство находилось либо в автомобиле, либо его заложили возле дороги.