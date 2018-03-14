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Происшествия

В Лениногорске огнеборцы спасли хозяина горящей квартиры

14 марта 2018, 09:35

Инцидент произошел в одной из квартир на первом этаже дома по улице Менделеева.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Лениногорске на пожаре в квартире пострадал 60-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в одной из квартир на первом этаже дома по улице Менделеева накануне ранним утром.

На месте сотрудники огнеборцы установили, что в квартире может находиться человек. Из окон помещения валил густой дым, однако в подъезде задымления не наблюдалось. Пожарные проникли внутрь через окно.

При помощи спасательного капюшона и дыхательного аппарата сотрудники МЧС вывели пострадавшего хозяина из горящей квартиры и передали его медикам. Мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней тяжести.

Огонь удалось потушить за несколько минут. В результате пожара сгорел сервант и вещи на площади два квадратных метра. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.


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