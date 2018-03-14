Сноуден: Новый глава ЦРУ не сможет посещать Евросоюз из-за участия в пытках

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Джина Хэспел, которая пришла на смену Майклу Помпео на посту директора ЦРУ, не сможет совершать поездки в Европу, потому что в 2017 году правозащитная организация подала ходатайство на ее арест в прокуратуру Германии в связи с причастностью к пыткам. Об этом заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своем Twitter.

«Интересно, новый директор ЦРУ Хэспел, которая „пытала нескольких парней“, скорее всего не сможет путешествовать в страны ЕС для встречи с другими главами разведок без угрозы ареста, так как берлинский Европейский центр конституционных прав и прав человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) подал ходатайство в федеральную прокуратуру Германии», — говорится в сообщении Сноудена, который подтвердил его соответствующим заявлением центра.

«В информации, принятой Федеральной прокуратурой Германии 6 июня 2017 года, задокументирована роль Хэспел в пытках заключенных в 2002 году в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде. В досье ECCHR указывает на то, что Хэспел видела ежедневные пытки заключенных и не сделала ничего, чтобы их остановить», — следует из заявления центра.