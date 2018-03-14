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Экономика и финансы, Общество

Недоремонт жилого фонда в Татарстане составляет около 50 млрд рублей

14 марта 2018, 09:39

Имеющийся в республике недоремонт достался в наследство от советских времен.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Недоремонт жилого фонда в Татарстане составляет около 50 млрд рублей. Об этом на совместном заседании Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и парламентской Комиссии по контролю за реализацией государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» сообщил начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов.

Докладчик отметил, что в регионе проводится активная работа по капительному ремонту домов.

Недоремонт, подчеркнул Крайнов, возник не сразу и не является результатом того, что программа по капремонту выполняется не должным образом. Недоремонт достался в наследство от советских времен, пояснил чиновник.

«Через десять лет в лучшем случае мы этот недоремонт победим», – заметил начальник Государственной жилищной инспекции РТ.


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