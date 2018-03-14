В Казани презентовали сборник проповедей для имамов

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Казани состоялась презентация книги «Чакыру» («Призыв») руководителя отдела дагвата ДУМ РТ Нияза хазрата Сабирова. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

«Чакыру» – это вторая книга Нияза Сабирова. Первый одноименный труд вышел в свет в 2012 году и содержал в себе 26 лучших проповедей, истории из жизнеописания пророка Мухаммеда, материалы о покаянии, морально-нравственных аспектах жизни, значении ханафитского мазхаба. Второе издание хазрата состоит из трех частей: пятничные и праздничные хутбы, а также хутбы для никаха, пятничные и праздничные проповеди и статьи о татарских религиозных ученых. В книге рассказывается о достоинствах благословенных ночей и значимости покаяния. Огромное внимание автор уделяет нравственному воспитанию и морально-эстетическим нормам.

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин высоко оценил книгу Нияза хазрата и высказал свое мнение относительно ученого и богослова Шигабутдина Марджани. «Нам необходимо знать и много говорить о духовном наследии татарских ученых и писать о них книги. „Чакыру“ издана на татарском языке, а мыслить и общаться на родном языке сегодня очень важно», — сказал он.

Муфтия поддержал и его заместитель по работе с мухтасибатами Мансур хазрат Джалялетдин. По его словам, потребность в общении на татарском языке в последнее время в умме Татарстана заметно возросла.

В ходе презентации Нияз хазрат познакомил присутствующих с историей издания своей книги и выразил благодарность журналисту Фание ханум Хузиахметовой, под редакцией которой вышел в свет этот труд. Хазрат также подчеркнул, что проповеди и хутбы, которые нашли место в этой книге, будут полезными для всех имамов республики.

