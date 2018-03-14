За президентскими выборами в РТ проследят 35 наблюдателей из международных организаций

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). За выборами Президента России 18 марта 2018 года в Татарстане проследят долгосрочные наблюдатели Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), краткосрочные наблюдатели из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Миссии наблюдателей от СНГ, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Долгосрочные иностранные наблюдатели уже находятся в Татарстане на протяжении месяца. Они смотрят, как организована и идет подготовка ко дню голосования, следят за процессом предвыборной агитации, деятельностью избирательных комиссий применением законодательной базы и разрешением избирательных споров, сообщил глава ЦИК РТ.

«Большое количество наблюдателей мы ожидаем от самих кандидатов в Президенты РФ. Они будут и от политических партий, которые выдвинули кандидатов, и от Общественной палаты на всех избирательных участках нашей республики», — отметил Мидхат Шагиахметов.

Всего в Республике Татарстан 2 тыс. 817 избирательных участков.