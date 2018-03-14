На выборах в Татарстане воспользуются комплексами электронного голосования

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Татарстане на выборах Президента РФ применят комплексы обработки избирательных бюллютеней и комплексы электронного голосования. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель республиканской ЦИК Мидхат Шагиахметов.

Есть изменения, которые касаются нашей республики. Например, применение на территории Татарстана технических средств подсчета. Это в первую очередь КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллютеней. Мы на этой избирательной кампании в республике также будем применять КЭГи — комплексы электронного голосования, которые уже на протяжении шести лет у нас в республике достаточно эффективно использовались", — заметил Шагиахметов.

Также на выборах-2018 все протоколы участковых комиссий будут оформляться машиночитаемым кодом, QR-кодом. С одной стороны, эти меры направлены на повышение прозрачности гласности всего выборного процесса. С другой стороны, это облегчит и упростит работу избирательных комиссий, отметил Шагиахметов.

Выборы Президента России назначены на 18 марта.