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Политика

Камеры установят на участках РТ, где проголосуют 66 процентов избирателей

14 марта 2018, 13:30

Видеонаблюдение будет идти во время подсчета голосов и свода протоколов участковых комиссий.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Татарстане видеонаблюдение будет вестись на участках, где проголосуют 65 процентов избирателей на выборах Президента. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель республиканской ЦИК Мидхат Шагиахметов.

«У нас видеокамеры будут установлены и в территориальных избирательных комиссиях. Раньше такого не было, поэтому и подсчет голосов, и свод протоколов участковых комиссий будут проходить под видеокамерами», — заметил председатель республиканской ЦИК.

Он отметил, что эти изменения направлены на повышение прозрачности и гласности всего выборного процесса. 

Выборы Президента РФ состоятся 18 марта.


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