Камеры установят на участках РТ, где проголосуют 66 процентов избирателей

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Татарстане видеонаблюдение будет вестись на участках, где проголосуют 65 процентов избирателей на выборах Президента. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель республиканской ЦИК Мидхат Шагиахметов.

«У нас видеокамеры будут установлены и в территориальных избирательных комиссиях. Раньше такого не было, поэтому и подсчет голосов, и свод протоколов участковых комиссий будут проходить под видеокамерами», — заметил председатель республиканской ЦИК.

Он отметил, что эти изменения направлены на повышение прозрачности и гласности всего выборного процесса.

Выборы Президента РФ состоятся 18 марта.