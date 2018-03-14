Общественная палата назначит своих наблюдателей на выборах-2018

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Одним из нововведений избирательной кампании этого года стала возможность назначения наблюдателей Общественной палаты. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель республиканской ЦИК Мидхат Шагиахметов.

«Общественный контроль за ходом подготовки к проведению выборов расширяется. И кандидаты в Президенты, и политические партии, которые выдвинули кандидатов, имеют право назначать наблюдателей. С этой избирательной кампании Общественная палата как субъектов Федерации, так и Российской Федерации также получила право назначать наблюдателей», — сказал Шагиахметов.

Выборы Президента РФ пройдут 18 марта.