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Политика

Общественная палата назначит своих наблюдателей на выборах-2018

14 марта 2018, 13:00

Председатель республиканской ЦИК Мидхат Шагиахметов рассказал об изменениях в избирательном законодательстве.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Одним из нововведений избирательной кампании этого года стала возможность назначения наблюдателей Общественной палаты. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель республиканской ЦИК Мидхат Шагиахметов.

«Общественный контроль за ходом подготовки к проведению выборов расширяется. И кандидаты в Президенты, и политические партии, которые выдвинули кандидатов, имеют право назначать наблюдателей. С этой избирательной кампании Общественная палата как субъектов Федерации, так и Российской Федерации также получила право назначать наблюдателей», — сказал Шагиахметов.

Выборы Президента РФ пройдут 18 марта.


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