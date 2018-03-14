Более 86 тысяч заявлений подано в Татарстане для голосования по месту фактического нахождения

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Свыше 86 тысяч заявлений подано в Татарстане, чтобы воспользоваться правом голосования 18 марта по месту фактического пребывания. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель республиканской ЦИК Мидхат Шагиахметов.

«У избирателя есть возможность проголосовать по месту нахождения независимо от того, где он прописан. Для этого до 12 марта нужно было подать заявление в любую территориальную или участковую избирательную комиссию, в МФЦ или через единый госпортал. Более 86 тысяч наших граждан этим воспользовались. То есть они определили для себя наиболее удобные участки, где они будут находиться в день голосования», — сказал Шагиахметов.

У избирателей еще есть время выбрать более удобный избирательный участок для голосования на выборах Президента РФ 18 марта. До 14:00 17 марта необходимо подать в участковую комиссию по месту прописки так называемые специальные заявления, заметил председатель республиканской ЦИК.