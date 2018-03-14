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Происшествия

В Италии из-за найденной авиабомбы эвакуировали 20 тысяч человек

14 марта 2018, 08:17

Вес английского снаряда времен Второй мировой войны составил 225 кг.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Фано эвакуировали 20 тысяч жителей после обнаружения на Адриатическом побережье снаряда времен Второй мировой войны, сообщили «Известия».

В опасной зоне оказались район местной набережной, исторический центр и южные кварталы города. Эвакуация также производилась из больницы и ж/д вокзала.

На месте происшествия работают военные саперы. По данным издания, вес английской авиабомбы составляет 225 кг. Специалисты намерены отвезти снаряд в море, после чего подорвать.


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