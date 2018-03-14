В Италии из-за найденной авиабомбы эвакуировали 20 тысяч человек

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Фано эвакуировали 20 тысяч жителей после обнаружения на Адриатическом побережье снаряда времен Второй мировой войны, сообщили «Известия».
В опасной зоне оказались район местной набережной, исторический центр и южные кварталы города. Эвакуация также производилась из больницы и ж/д вокзала.
На месте происшествия работают военные саперы. По данным издания, вес английской авиабомбы составляет 225 кг. Специалисты намерены отвезти снаряд в море, после чего подорвать.