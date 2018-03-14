Все новости Татарстан Россия

Общество

В Альметьевске заканчивают строительство Духовно-просветительского центра «Светоч»

14 марта 2018, 08:22

В здании будет размещено 11 классов, на первом этаже будет организована столовая для учащихся.

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Альметьевске завершается строительство Духовно-просветительского центра «Светоч». Об этом сообщает пресс-служба Альметьевска. 

Сейчас на объекте проводят отделочные работы, устанавливают пожарную сигнализацию, монтируют светильники, двери, стелют напольное покрытие. 

Также активно идет комплектация мебелью и оборудованием. Планируется, что работы по благоустройству прилегающей территории будут завершены уже в мае этого года. 

Архитектурный облик здания сочетает в себе элементы классицизма, русского ампира и барокко на основе образов русского оборонительно-культового зодчества XVIII — XIX веков. 

В здании будет размещено 11 классов, на первом этаже будет организована столовая для учащихся.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter