В Альметьевске заканчивают строительство Духовно-просветительского центра «Светоч»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Альметьевске завершается строительство Духовно-просветительского центра «Светоч». Об этом сообщает пресс-служба Альметьевска.

Сейчас на объекте проводят отделочные работы, устанавливают пожарную сигнализацию, монтируют светильники, двери, стелют напольное покрытие.

Также активно идет комплектация мебелью и оборудованием. Планируется, что работы по благоустройству прилегающей территории будут завершены уже в мае этого года.

Архитектурный облик здания сочетает в себе элементы классицизма, русского ампира и барокко на основе образов русского оборонительно-культового зодчества XVIII — XIX веков.

В здании будет размещено 11 классов, на первом этаже будет организована столовая для учащихся.