Мидхат Шагиахметов: 65 процентов татарстанских избирателей будут под прицелом видеокамер

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В день выборов Президента РФ 65 процентов татарстанских избирателей будут под прицелом видеокамер, заявил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов.

«На сегодняшний день все 1005 камер смонтированы. Сейчас идет их окончательная отладка. Как я уже сказал, мы покрываем видеокамерами 65 процентов избирателей от числа избирателей в нашей республике», — отметил глава ЦИК РТ.

По словам Шагиахметова, избирательные участки в Казани будут покрыты видеонаблюдением на 96 процентов.

«Единственное отличие в том, что впервые камеры будут устанавливаться в территориальных избирательных комиссиях, куда со всех участков свозятся протоколы. Территориальная комиссия сводит и подсчитывает бюллетени в целом по той территории, за которую она несет ответственность. Это тоже будет проходить в режиме онлайн», — рассказал председатель республиканской избирательной комиссии.

Любой гражданин сможет пройти по ссылке, которая будет представлена на сайте, и посмотреть на подсчет голосов в режиме реального времени. Если сравнивать с другими странами, то в России введены серьезные возможности для контроля над ходом голосования и подсчетом голосов, подчеркнул Шагиахметов.