Глава ЦИК РТ: отмена открепительных удостоверений создает благоприятные возможности для избирателей

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Отмена открепительных удостоверений создает благоприятные возможности для избирателей, заявил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов.

«Мы считаем, что определенный процент избирателей придет на участки, исходя из этих удобств. В большей степени количество избирателей, которые придут на участки, зависит от уровня их информированности», — отметил Шагиахметов.

ЦИК России и республиканская Центральная избирательная комиссия развернули к избирательной кампании беспрецедентную по масштабу информационную работу, подчеркнул глава избирательной комиссии.

Для размещения информации о выборах Президента РФ было задействовано порядка 1 тыс. наружных поверхностей — медиафасады, в ряде городов малые формы наружной рекламы, а также соответствующие наклейки на автобусах, добавил Шагиахметов.