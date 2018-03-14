В Черемшане выделили более полутора тысяч метров земли для строительства жилья сиротам

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Черемшане выделили землю площадью 1 тыс. 635 кв. м для строительства жилья сиротам. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Земельные участки для строительства жилых домов в селе Черемшан по улице М. Кабирова были переданы Госжилфонду при Президенте РТ исполкомом Черемшанского района в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 2013 по 2017 год в Татарстане обеспечены жильем 1 тыс. 502 сироты, в 2018 году планируется обеспечить жильем 297 детей-сирот.