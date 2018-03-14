Все новости Татарстан Россия

Политика

ЦИК РФ выделил на избирательную кампанию в РТ порядка 310 млн рублей

14 марта 2018, 15:00 , Фото: Ильнар Тухбатов

ЦИК РФ выделил на избирательную кампанию в РТ порядка 310 млн рублей Средства пошли на оплату труда членов нижестоящих избиркомов, печать бюллетеней, адаптацию участков для инвалидов и просветительскую работу.
Глава ЦИК РТ: отмена открепительных удостоверений создает благоприятные возможности для избирателей
Камеры установят на участках РТ, где проголосуют 66 процентов избирателей
Общественная палата назначит своих наблюдателей на выборах-2018
Более 86 тысяч заявлений подано в Татарстане для голосования по месту фактического нахождения
Мидхат Шагиахметов: 65 процентов татарстанских избирателей будут под прицелом видеокамер

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). ЦИК России выделила Татарстану порядка 310 млнрублейна кампанию по выборам Президента России. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Порядка 310 млн рублей было выделено Татарстану на проведение выборной кампании Президента РФ. Деньги пошли на вознаграждение труда членов избирательных комиссий, информационную работу, наружную рекламу, на печать плакатов и информационных материалов, а также на печать бюллетеней», — рассказал журналистам Шагиахметов.

 

Он добавил, что часть средств пошла на закупку кабин для инвалидов и специальные трафареты для слабовидящих людей, которые накладываются на бюллетени.


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter