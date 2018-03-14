ЦИК РФ выделил на избирательную кампанию в РТ порядка 310 млн рублей

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). ЦИК России выделила Татарстану порядка 310 млнрублейна кампанию по выборам Президента России. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Порядка 310 млн рублей было выделено Татарстану на проведение выборной кампании Президента РФ. Деньги пошли на вознаграждение труда членов избирательных комиссий, информационную работу, наружную рекламу, на печать плакатов и информационных материалов, а также на печать бюллетеней», — рассказал журналистам Шагиахметов.

Он добавил, что часть средств пошла на закупку кабин для инвалидов и специальные трафареты для слабовидящих людей, которые накладываются на бюллетени.