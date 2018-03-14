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Спорт

Брынзак: Украинские сборные не будут участвовать в любых соревнованиях на территории РФ

14 марта 2018, 07:46

Украинская сборная по биатлону снялась с этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Решение Украины не ехать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени было принято на государственном уровне, заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам Брынзака, теперь сборные Украины не будут участвовать в любых соревнованиях, которые проводятся в России.

«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать? Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене», — сказал Брынзак.

Ранее стало известно, что Украина решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, который пройдет 22 — 25 марта.


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