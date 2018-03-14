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Политика

Трамп сообщил о возможности создания космических войск в США

14 марта 2018, 07:31

У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот, сказал Президент США.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп допустил возможность создания в США космических войск. Об этом глава Штатов сообщил во время выступления в Калифорнии, которое транслировалось на странице Белого дома в Facebook.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы. У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот», — сказал Трамп.

Сначала он не относился к этой идее серьезно, но затем решил, что идея отличная, сказал лидер страны.

«Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти», — отметил Президент США.


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