Трамп сообщил о возможности создания космических войск в США

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп допустил возможность создания в США космических войск. Об этом глава Штатов сообщил во время выступления в Калифорнии, которое транслировалось на странице Белого дома в Facebook.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы. У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот», — сказал Трамп.

Сначала он не относился к этой идее серьезно, но затем решил, что идея отличная, сказал лидер страны.

«Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти», — отметил Президент США.