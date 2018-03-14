85 автомобилей вручит сегодня Президент Татарстана

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). 85 комплектов ключей от новых автомобилей будут сегодня вручены на площадке перед зданием Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РТ.

Ключи из рук Президента Татарстана получат специалисты Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ (45 машин), Государственной племенной службы РТ (23 автомобиля) и организации потребкооперации Татарстана (17 транспортных средств).

В церемонии вручения также примет участие вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.