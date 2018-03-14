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Президент Татарстана примет участие в совещании по перспективам развития КМПО

14 марта 2018, 08:12

На Казанском моторостроительном производственном объединении Рустаму Минниханову представят выпускаемую продукцию.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Обсуждение перспектив развития АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» состоится сегодня с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Ожидается, что лидер республики приедет на АО «КМПО» в середине дня. Президент Татарстана посетит цех сборки и осмотрит выставку выпускаемой продукции. После общения с коллективом Рустам Минниханов отправится на совещание, где главной темой станут перспективы развития предприятия.
 


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