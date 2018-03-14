Президент Татарстана примет участие в совещании по перспективам развития КМПО

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Обсуждение перспектив развития АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» состоится сегодня с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.
Ожидается, что лидер республики приедет на АО «КМПО» в середине дня. Президент Татарстана посетит цех сборки и осмотрит выставку выпускаемой продукции. После общения с коллективом Рустам Минниханов отправится на совещание, где главной темой станут перспективы развития предприятия.