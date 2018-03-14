Рустам Минниханов примет участие в открытии нового производства на КВЗ

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). На ПАО «Казанский вертолетный завод» сегодня состоится торжественное открытие нового гальванического производства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.

Ожидается, что в церемонии, которая состоится в первой половине дня, примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

После запуска нового производства и вручения государственных наград Республики Татарстан планируется осмотр автоматизированной гальванической линии и очистных сооружений. Также Рустам Минниханов и Андрей Богинский посетят агрегатно-сборочный цех и встретятся с коллективом предприятия.

И сегодня же состоится передача первого вертолета «Ансат», собранного в Казани в рамках контракта предприятия на 2018 год с Государственной транспортной лизинговой компанией.

