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Рустам Минниханов примет участие в открытии нового производства на КВЗ

14 марта 2018, 07:02

На запуск автоматической гальванической линии ожидают генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). На ПАО «Казанский вертолетный завод» сегодня состоится торжественное открытие нового гальванического производства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.

Ожидается, что в церемонии, которая состоится в первой половине дня, примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

После запуска нового производства и вручения государственных наград Республики Татарстан планируется осмотр автоматизированной гальванической линии и очистных сооружений. Также Рустам Минниханов и Андрей Богинский посетят агрегатно-сборочный цех и встретятся с коллективом предприятия.

И сегодня же состоится передача первого вертолета «Ансат», собранного в Казани в рамках контракта предприятия на 2018 год с Государственной транспортной лизинговой компанией.
 


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