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ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГ* в Сирию и Ирак

14 марта 2018, 06:42

В ходе спецоперации нашли три лаборатории по изготовлению поддельных документов.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Федеральная служба безопасности остановила переправку сторонников ИГ* из Москвы в Сирию и Ирак, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ* в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении ФСБ.

В результате проведенной ФСБ спецоперации были задержаны 60 иностранцев. При обыске обнаружили три лаборатории по изготовлению поддельных документов. Организаторы канала были связаны с эмиссарами международных террористических организаций.

Оперативный розыск и следствие продолжаются.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.


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