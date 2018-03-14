В Елабуге будут читать Тукая

(Елабуга, 14 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая жители Елабуги смогут присоединиться к проекту «Читаем Тукая», который состоится 26 апреля в Библиотеке Серебряного века Елабужского музея-заповедника. Третий год подряд литературный проект проходит в рамках республиканской акции «Музейная весна Татарстана».

В течение четырех часов здесь будут звучать произведения Тукая на русском, татарском, английском, немецком, туркменском и других языках. Ожидается, что в проекте примут участие воспитанники детских садов, школьники, студенты и старшее поколение, а также члены клубов Елабужского г музея-заповедника, сообщает пресс-служба ЕГМЗ.

Каждый может прийти со своей любимой книгой и прочитать из творчества поэта то, что близко душе. Для тех, кто не смог определиться с выбором текста, сотрудники Библиотеки подготовят выставку книг, газет и журналов, где можно будет подобрать себе и прочесть понравившееся произведение татарского поэта.