Участок для голосования более 1,5 млн россиян выбрали через портал госуслуг

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Единый портал госуслуг (ЕПГУ) зарегистрировал от россиян 1,55 млн заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Теперь, как сообщает Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 18 марта заявители смогут принять участие в выборах Президента РФ на любом удобном избирательном участке.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно было на сайте госуслуг РФ через сервис «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации» до 12 марта включительно. Впервые в истории страны процедура проходила в электронном виде.

По итогам февраля и марта 2018 года услуга по выбору участка для голосования стала одним из наиболее востребованных сервисов Единого портала госуслуг. Она была доступна зарегистрированным пользователям ЕПГУ с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшим на день голосования 18 лет, и тем, кто не подавал заявление ранее. Электронное заявление за период проведения предвыборной кампании можно было подать только один раз.

К слову, в настоящее время на Едином портале госуслуг зарегистрировано 68 млн пользователей.

