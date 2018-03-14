В июле столица Дагестана впервые примет Сабантуй

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). 23 июля столица Дагестана Махачкала впервые примет национальный татарский праздник Сабантуй. Особыми гостями мероприятия станут представители национально-культурных автономий и национальных общин татар, из регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Об этом сообщает ТАСС.

Праздник с соблюдением всех традиций татарского народа будет организован при содействии организации татарской культуры в Дагестане «Туган Тел». Накануне днем председатель национального объединения Эльмира Кадырова приняла участие в тематическом совещании с замглавы Махачкалы Запиром Алхасовым в администрации города.

Согласно разработанному сценарию, гостей с утра до вечера будет ждать множество татарских национальных конкурсов и состязаний, выступления артистов и соревнования в традиционной татарской борьбе на поясах – «корэш», сообщил пресс-секретарь исполкома Махачкалы.