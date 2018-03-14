Студентка Нижнекамского музыкального колледжа победила на международном конкурсе в Уфе

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Студентка Нижнекамского музыкального колледжа имени С. Сайдашева Алена Демьянова завоевала в Уфе диплом и звание лауреата II степени Международного конкурса исполнителей на русских народных инструментах и национальных гармониках на приз В. Ф. Белякова. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Алена Демьянова учится на четвертом курсе отделения «Инструменты народного оркестра» Нижнекамского музыкального колледжа имени С. Сайдашева. Девушка играет на домре. За плечами молодой исполнительницы уже есть многочисленные победы в международных и всероссийских конкурсах.



Ее выступление заслужило высокую оценку председателя жюри в номинации «Струнно-щипковые инструменты» народного артиста России, профессора РАМ имени Гнесиных Александра Цыганкова. Также он отметил работу ее преподавателя, заслуженного работника культуры РТ Зинаиды Плетневой.



Конкурс в столице Башкортостана собрал более 250 молодых музыкантов из Москвы, Екатеринбурга, Магнитогорска, Якутска, Омска, Саратова, Самары, Сызрани, Набережных Челнов, Нижнекамска и многих других городов.



В состав жюри вошли видные деятели культуры со всей России.